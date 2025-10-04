رئيس قائمة البارتي بأربيل: هدفنا الرئيسي هو خدمة الشعب وحماية المصالح الوطنية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دائرة أربيل لانتخابات مجلس النواب العراقي، ريبوار هادي، اليوم السبت، 4 تشرين الأول 2025، خلال مؤتمر صحفي، انطلاق الحملة الانتخابية لقائمة الحزب رقم 275.

وشدّد هادي في كلمته، على أهمية المرحلة المقبلة، مستعرضاً الأهداف الرئيسة لحزبه في بغداد.

وقال: نحن اليوم أمام مرحلة تاريخية مهمة.. هدفنا الأكبر هو خدمة المواطنين وحماية المصالح الوطنية. نحن مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني نعدّ أنفسنا أن ندافع عن حقوق جميع مكونات وشعوب كوردستان.

وأشار رئيس قائمة الديمقراطي الكوردستاني إلى أن حزبه يشارك في الانتخابات تحت شعار "الشراكة، التوازن، التوافق".

وأضاف: العراق دولة توافقية، ولذلك ينبغي أن نشارك جميعاً في الإدارة وصنع القرار، وإذا تمكّنا من ترسيخ شراكة حقيقية، فسنحقق التوازن ونقدّم خدمات أفضل.

كما أكّد هادي على ضرورة احترام إرادة شعب كوردستان، مبيّناً أن الحزب كان دوماً إلى جانب الحلول السلمية والحوار.

وقال: نحن ورثة نهج مشرف ومقدّس، نهج الخدمة والسلام والازدهار.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس قائمة الديمقراطي الكوردستاني جماهير أربيل وجميع مؤيدي الحزب إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

معبّراً عن ثقته بأنهم، بدعم المواطنين وجهود المرشحين، سيسجلون نصراً كبيراً.

وفي الـ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

ويشارك من إقليم كوردستان 314 مرشحًا يتنافسون على 46 مقعداً

ففي أربيل يشارك 173 مرشحاً يتنافسون على 16 مقعداً

وفي دهوك يشارك 58 مرشحًا يتنافسون على 11 مقعداً برلمانياً

أما في السليمانية وحلبجة، فهناك أكثر من 200 مرشح يتنافسون على 18 مقعداً

