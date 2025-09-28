صدور العدد 15 من مجلة كوردستان بالعربي

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صدر العدد الـ 15 من مجلة "كوردستان بالعربي" وهي شهرية مستقلة، تصدر في إقليم كوردستان، والذي يتوفر أيضاً الكترونيا عبر موقعها، الذي ينشر الأخبار والأحداث يومياً.

وحمل العدد بين دفتيه، عددا من المواضيع حملت العناوين أدناه:

وجاء في رؤية المجلة مايلي: "في خضم تفاقم الأزمات السياسية التي يشهدها العراق انطلاقاً هذا المبدأ تكمن الحكمة في استلهام العلاقات من منذ أكثر من قرن تبرز طروحات منطقية وموضوعية التاريخية التي سادت المنطقة قبل اتفاقية سايكس بيكو، تسعى لاحتواء المشكلات والتعقيدات القائمة. وفي مقدمة حيث كان التاريخ يخدم التعانق الاجتماعي والثقافي بدلاً من هذه الطروحات يأتي اقتراح تأسيس كونفدرالية اقتصادية التباعد والتفرقة الأمر الذي يستدعي اليوم ضرورة توسيع للعراق، يطرحه بعض نواب البرلمان العراقي في تصريحاتهم دائرة الحوارات بين المكونات المختلفة وعدم حصرها في الإعلامية بشكل صريح أحياناً ومُبطن أحياناً أخرى. ويتضمن النخب السياسية فحسب. وهذا النهج بدوره يفسح المجال هذا الطرح منح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة مواردها أمام تجسيد مفهوم دولة المواطن» بدلاً من «دولة الفئة

والفكر الواحد»، ويضع الدولة في خدمة المواطن الحقيقية.

الطبيعية والاقتصادية، بما في ذلك إمكانية تصدير النفط والغاز مباشرة من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في خير مثال على هذا التوجه نجده في تقرير هذا العدد بغداد. هذا المقترح يستدعي إعادة نظر جذرية في الدستور العراقي ليعكس شكل الدولة الكونفدرالية الجديد الذي يهدف حول تجربة كوردستان في مواجهة الحرائق وحماية أرواح إلى ضمان العدالة بين جميع مكونات الشعب العراقي، بحيث وممتلكات المواطنين، والذي يعكس نموذجاً حقيقياً لدولة لا يتم تجاهل أي فئة أو تفضيل مكون على آخر. تضع المواطن في المقدمة.

ولا شك أن تجسيد مفهوم دولة المواطنة في كوردستان والتوازن الإيكولوجي، وساهم في زيادة أعداد الحيوانات أدى إلى تحقيق مستويات أعلى من الاستقرار والأمان، وهذا التي كانت على حافة الانقراض. بدوره فتح المجال أمام الاستقطاب الاستثماري وازدهار

يحتل التراث الكوردي الغني في هذا السياق مكانة

الاستثمارات في الإقليم، حتى أصبحت أربيل عاصمة إقليم مرموقة على الساحة العالمية، وقد حظي بإعجاب واعتراف

کوردستان موقعاً مهماً وأمناً للعيش والاستثمار، فضلاً عن كونها ممراً آمناً لزوار كربلاء القادمين من أذربيجان وإيران.

دوليين واسعين ومن أبرز الشواهد على هذا التقدير العالمي ما قدمه الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لحن وقد وفرت هذه الأجواء الإيجابية مناخاً يعزز روح التفاؤل تحفته الموسيقية ديار بكر» وأهداها للشعب الكوردي الذي والمساهمات الإيجابية في مختلف مجالات الحياة، حيث يواجه الظلم. نسلط الضوء في هذا العدد على قصص ملهمة تجسد تحويل اليأس إلى أمل ومن بينها قصص الناجيات الإيزيديات علماً بأن دور الموروث الشعبي في المساهمات الثقافية وحكاية سركو الذي أعاد الأمل للعديد من الأطفال من ذوي يحتل مكانة خاصة في اهتمامات مجلة «كوردستان بالعربي»، وهذا ما يؤكده المندلاوي في حديثه، مشيراً إلى أن الثقافة الكوردية تشكل شاهداً حياً على هذه المساهمات الحضارية العريقة.

الاحتياجات الخاصة.

بالتوازي مع هذا التطور الإنساني، وعند النظر إلى تطوير البنية التحتية للسياحة في كوردستان، نجد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان نجحت في في هذا الإطار نستعرض في هذا العدد وجهة نظر ملكة تحویل سياسة الأرض المحروقة» التي انتهجها نظام البعث جمال العراق حول الجمال الكوردي، والذي يمزج بين ا

الأناقة

إلى واقع الأرض المشرقة». وهذا التحول لم يقتصر على الأصاللة والجمال الطبيعي مما يعكس التفرد الحضاري الصعيد الإنساني فحسب بل امتد ليشمل الجانب البيني والثقافي لهذا الإرث العريق".

جدير بالذكر، أن كوردستان بالعربي مجلة شهرية مستقلة، تصدر في إقليم كوردستان العراق. تهتم بتغطية الأخبار والسياسة والثقافة والتاريخ والأعمال وغيرها من المواضيع والأحداث. النسخة الورقية تصدر كل شهر، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر الأخبار والأحداث يومياً.

يغطي المحتوى الموجود في «كوردستان بالعربي» مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها. كما يتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة في المجتمع الكوردي إلى جانب مقالات رأي يكتبها كتاب وصحفيون يقدمون من خلالها رؤية قيمة حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تُعَدُّ المجلة مصدراً معرفياً لأولئك الذين يتطلعون إلى اكتساب معلومات حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة والنشاطات الكوردية التي ربما لا تكون معروفة على نطاق واسع خارج حدودها.

وتسعى « كوردستان بالعربي » لأن تكون منصة موضوعية للقراء من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة، وتكون مناخاً ملائماً للنقاشات العامة حول ما يجري في المنطقة وخارجها.

وبالإضافة إلى دورها الإعلامي، تعمل «كوردستان بالعربي»، بشكل وثيق، مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل المجتمعات الكوردية في جميع أنحاء العالم. ومن خلال المقابلات ومقالات الرأي والتحقيقات الصحفية التي تسلط الضوء على القضايا الملحة كوردياً، تعمل «كوردستان بالعربي» من أجل المساهمة في خلق ظروف مناسبة لأبناء الشعب الكوردي في الخارج لإمكانية الوصول إلى معلومات حول ما يحدث في إقليم كوردستان يصعب عليه الاطلاع إليه.

بشكل عام، تسعى «كوردستان بالعربي» لتقديم خدمة جليلة، ليس من الناحية الإعلامية فحسب، بل لبناء الجسور بين أبناء إقليم كوردستان والعالم، بغض النظر عن الموقع، مما يوفر فرصاً أفضل للتقارب بين المجتمعات مع الحرص على مقاربة الأحداث بشكل موضوعي ودقيق.