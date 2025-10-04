انخفاض صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، انخفاضاً ملحوظاً في صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت الإدارة في بياناتها الدورية، أن متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من 9 دول رئيسية بلغ 4.847 ملايين برميل يومياً، منخفضاً بمقدار 920 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل فيه معدل 5.767 ملايين برميل يومياً.

وبحسب البيانات، فقد بلغت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة 8 آلاف برميل يومياً، بانخفاض قدره 189 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق الذي سجل معدل 197 ألف برميل يومياً.

وأوضحت الإدارة أن أكبر كميات النفط المستوردة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل 4.1 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 265 ألف برميل يومياً، والسعودية بمعدل 248 ألف برميل، وليبيا بمعدل 158 ألف برميل يومياً.

كما أظهرت الإحصاءات أن الاستيرادات الأميركية من النفط الخام شملت البرازيل بمعدل 140 ألف برميل يومياً، وكولومبيا بمعدل 133 ألف برميل، وفنزويلا بمعدل 49 ألف برميل، ونيجيريا بمعدل 43 ألف برميل يومياً، فيما لم تصدر أي كمية من الإكوادور.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة تجاوزت 8 ملايين برميل خلال شهر تموز/يوليو الماضي، ما جعل العراق يحتل المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة، والثانية عربياً.