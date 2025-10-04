حيان عبد الغني: استلمنا أكثر من مليون برميل من نفط كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن استلام الحكومة الاتحادية أكثر من مليون برميل من النفط المنتج في إقليم كوردستان منذ بدء استئناف تصدير نفط كوردستان السبت الماضي.

وأوضح عبد الغني أن عملية ضخ النفط من الإقليم باتجاه ميناء جيهان عبر الخط العراقي–التركي استؤنفت قبل أيام، بعد توقف دام أكثر من عامين.

مبيناً أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها الحكومة الاتحادية استلام النفط المنتج في الإقليم والإشراف على تصديره إلى الخارج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الوزير إلى أن الكميات المستلمة لغاية الآن تجاوزت المليون برميل.

موضحاً أن أول ناقلة رست في ميناء جيهان بحمولة تبلغ 650 ألف برميل يومياً، وأنه سيتم استكمال تحميلها لتتجه إلى الوجهة التي تم التعاقد بشأنها.

وعدّ عبد الغني استئناف التصدير إنجازاً مشتركاً للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لنجاحهما في إعادة تشغيل الخط وإدخال عائداته في الموازنة العامة للدولة.

وكانت عملية استئناف تصدير نفط كوردستان قد بدأت السبت الماضي، حيث أكد مدير شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) علي نزار الشطري، أن الاتفاق الخاص بتصدير النفط الكوردستاني دخل حيّز التنفيذ، على أن تعود عائداته إلى الموازنة الاتحادية.