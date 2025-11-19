منذ يومين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025، إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان عن شهر أيلول في الحساب المصرفي للمالية العراقية.

وقالت مالية كوردستان خلال بيان: تم تحويل مبلغ (120,000,000,000) مئة وعشرون مليار دينار عن الإيرادات غير النفطية للإقليم لشهر أيلول إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.