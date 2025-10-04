ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 17 قتيلاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا إلى 17 قتيلاً، على ما أفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث يودهي برامانتيو السبت في بيان، فيما لا يزال نحو خمسين شخصاً في عداد المفقودين.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية المتعددة الطوابق في جزيرة جاوة فجأة الاثنين أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وانتشل عناصر الانقاذ جثتين وجزءاً من جثة السبت لترتفع حصيلة القتلى إلى 17، بحسب مدير العمليات.

وأضاف أن "عمليات البحث لا تزال جارية".

وأكد مدير الوكالة المحلية للبحث والانقاذ نانانغ سيجيت الحصيلة.

وكان عمال الانقاذ يواصلون البحث عن 49 مفقوداً، على ما أفاد مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو، قبل انتشال هذه الجثث.

وأضاف أن عدد الضحايا مرجح للارتفاع فيما بدأ المسعفون باستخدام آليات مثل الرافعات لإزالة الأنقاض.

وأوضح مسؤولو عمليات الانقاذ الخميس أنهم لم يرصدوا أي مؤشر إلى وجود ناجين ما قد يعني أن الحصيلة سترتفع بشكل كبير.

ووافقت عائلات المفقودين الخميس على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.

عمليات الانقاذ دونها صعوبات لأن الارتجاجات في مكان معين قد تؤثر على أجزاء أخرى من المبنى على ما أفاد مسؤولون.

وبوشر تحقيق حول أسباب انهيار المبنى بعد ظهر الاثنين. وتفيد المعلومات الأولية بوجود مشاكل بنوية وعدم احترام معايير البناء السليم بحسب خبراء.