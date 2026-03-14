تحذير عسكري إيراني لسكان الإمارات بالتزامن مع تصاعد أدخنة قرب منشأة للطاقة

أربيل (كوردستان 24)- في تطور أمني وعسكري متسارع ينذر بتصاعد التوتر في منطقة الخليج، أفادت تقارير ميدانية بتصاعد أدخنة من محيط إحدى منشآت الطاقة في دولة الإمارات، وذلك بالتزامن مع تحذير عاجل ومفاجئ أصدره الجيش الإيراني لسكان الإمارات.

ميدانياً، نقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) في دبي مشاهداته لتصاعد أعمدة الدخان من ناحية منشأة حيوية للطاقة داخل الأراضي الإماراتية.

ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية من السلطات في الإمارات توضح أسباب الحادث، أو ما إذا كان ناتجاً عن استهداف أم أنه مجرد حادث عرضي.

وعلى الجانب الآخر وفي خطوة تصعيدية لافتة، صدر عن العاصمة الإيرانية طهران بيان للجيش الإيراني، دعا فيه بشكل صريح سكان دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الابتعاد الفوري عن الموانئ والمناطق الساحلية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد أو العمليات المحتملة.

ويثير هذا التزامن المقلق بين رصد الدخان في منشأة الطاقة الإماراتية والتحذير العسكري الإيراني، مخاوف واسعة من احتمالية حدوث تصعيد إقليمي، وسط ترقب دولي حذر لصدور توضيحات رسمية تكشف ملابسات الموقف الأمني في المنطقة خلال الساعات القادمة.

دبي/طهران - (وكالات/فرانس برس)