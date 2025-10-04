11 مصاباً جراء حريق في محطة وقود بحي "فَرمانبران" في أربيل

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية صحة أربيل، أن 11 شخصاً أُصيبوا جراء الحريق الذي اندلع اليوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في محطة وقود بحي "فَرمانبران" بمدينة أربيل.

وقالت المديرية لـ كوردستان24، إن خمسة من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، في حين لا يزال ستة آخرون تحت إشراف الأطباء في مستشفى "إيمرجينسي"، وتتراوح أعمارهم بين 21 و45 عاماً.

وشهد حي "فَرمانبران" في أربيل اندلاع حريق كبير في محطة وقود، هرعت على إثره فرق الدفاع المدني وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت بعد جهود مكثفة من السيطرة على النيران، فيما فُتحت تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وقال أحد سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث لـ كوردستان24، "نسكن على بُعد نحو كيلومتر واحد من محطة الوقود، لكننا استيقظنا على صوت الانفجار القوي"، مضيفاً أن "نوافذ العديد من المنازل في الحي تحطمت جراء قوة الانفجار".