الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية .. والفضة تستقر

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض عوائد السندات الأمريكية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.

المعدن الأصفر زاد في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4313.08 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر يوم الجمعة، فيما صعدت العقود الآجلة 0.39% إلى 4344.80 دولار للأونصة.

مكاسب الذهب تجاوزت 64% منذ بداية العام محطما العديد من الأرقام القياسية، مما يجعله أحد أفضل الأصول أداء في 2025.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم وعدم وضوح توقعات سوق العمل.

قال مسؤولان في الفيدرالي، عارضا خفض سعر الفائدة، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية بحيث لا يبرر خفض تكاليف الاقتراض، واستشهدا بنقص البيانات الرسمية الحديثة حول وتيرة ارتفاع الأسعار.

يتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الفيدرالي.

عادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.64 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

ارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% الأسبوع الماضي ليصل إجمالي مكاسبها منذ بداية العام إلى 115% مدفوعة بانخفاض المخزونات وقوة الطلب الصناعي وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في أمريكا.

انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1741.82 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1493.40 دولار للأونصة.

المصدر.. وكالات