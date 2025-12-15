من أحد المارة إلى "بطل".. تعرف على أحمد الأحمد الذي انتزع بندقية أحد مهاجمي سيدني بأستراليا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال وزير أسترالي، الاثنين، إن أحد المارة الذي انتزع السلاح من أحد المهاجمين المزعومين خلال حادث إطلاق النار الجماعي في شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، هو أحمد الأحمد.

وخاطر أحمد، البالغ من العمر 43 عامًا، بحياته عندما تصدى لمطلق النار المزعوم وانتزع سلاحه خلال هجوم، الأحد. وأظهرت لقطات من وسائل التواصل الاجتماعي أحمد وهو رابض خلف سيارة قبل أن يواجه المشتبه به فور إطلاقه النار.

وأشاد وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، بأحمد ووصفه بأحد "المارة" الذي خاطر بحياته، وذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، الاثنين.

وقال بيرك: "رجال الشرطة الذين كانوا هناك وقفوا معا ضد المهاجمين، والمستجيبون الأوائل وقفوا معا ضد المهاجمين، وحتى أحد المارة مثل أحمد الأحمد وقف هناك، الذين خاطروا بحياتهم في مواجهة هؤلاء المهاجمين".

وأُصيب أحمد، وهو أب لطفلين وصاحب محل فواكه في ضاحية ساذرلاند، ونُقل إلى المستشفى حيث لا يزال فيها، وفق ما ذكرته قناة 7News التابعة لشبكة CNN.

وقال مصطفى، ابن عم أحمد، أمام مستشفى سانت جورج، إن حالته جيدة لكنه لم يخضع لعملية جراحية بعد.

وقال لقناة 7News: "أتمنى أن يكون بحالة جيدة. رأيته الليلة الماضية. كان بخير، لكننا ننتظر رأي الطبيب. لا أستطيع إعطائكم أي معلومات جديدة حتى أراه".

وأضاف: "إنه بطل بكل تأكيد. بالتأكيد، لأنه ربما يفقد حياته لإنقاذ الآخرين".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب، مساء الأحد، عن "احترامه الكبير" للرجل الذي تصدى للمهاجم المزعوم في أستراليا، واصفًا إياه بـ"الشخص الشجاع جدًا"، وذلك في معرض نعيه لضحايا هجوم شاطئ بوندي في سيدني الذي استهدف احتفالا للجالية اليهودية بعيد "الأنوار" اليهودي (الحانوكا).

وأظهر مقطع فيديو أحد المارة وهو يُمسك بأحد المسلحين في حادث إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي، الأحد، وينتزع منه سلاحه. وقد أشاد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، بهذا الشخص ووصفه بأنه "بطل حقيقي".

وظهر المسلح في مقطع الفيديو، بعد أن نزع منه أحد المارة سلاحه، وهو يعيد تموضعه أعلى جسر، وأعاد تسليح نفسه، وبدأ بإطلاق النار مجددا.

ونشر مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأحمد الأحمد وأشادوا ببطولته.

وقُتل 15 شخصا وأصيب 38 آخرون في الهجوم المسلح الذي وقع خلال احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي بشاطئ بوندي في سيدني.

المصدر.. وكالات