الداخلية العراقية يحظر تقليد المدنيين لرتب الضباط المترقين ويوجّه بملاحقة المخالفين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)-أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أمراً وزارياً حازماً يهدف إلى تنظيم الممارسات المرافقة لترقية ضباط قوى الأمن الداخلي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الرتبة العسكرية وحمايتها من المظاهر غير المهنية التي لا تليق بالمؤسسة الأمنية.



وتضمن الأمر الوزاري منعاً باتاً لتقليد الرتب العسكرية للضباط المشمولين بجداول الترقية من قبل أي شخص يحمل صفة مدنية، بغض النظر عن درجة القرابة أو الصلة العائلية أو العشائرية بالضابط، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لإنهاء المظاهر التي تبتعد عن السياقات العسكرية الرصينة.



ووفقاً للضوابط الجديدة، حصرت الوزارة مراسيم تقليد الرتبة الجديدة بالضابط الأعلى المباشر أو آمر الضبط الأعلى للضابط المترقي حصراً، مع التأكيد على الالتزام التام بالسياقات والبروتوكولات العسكرية المعمول بها داخل أروقة وزارة الداخلية.



وفي إطار التنفيذ، وجه الوزير الشمري برصد ومتابعة كافة مقاطع الفيديو والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق مخالفة هذه التعليمات، لاسيما حالات تقليد الرتبة من قبل أفراد العائلة.

وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المقصرين والمخالفين لهذه الضوابط، استناداً إلى أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008، لضمان الانضباط العالي داخل المؤسسة.



