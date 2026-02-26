عراقجي يعلن إحراز "تقدم جيد" في محادثات جنيف النووية مع واشنطن

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة بأنها "الأفضل والأكثر جدية"، معلناً عن تحقيق تقدم ملحوظ في مسار المباحثات، ومن المقرر انطلاق جولة جديدة من الحوار الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، 26 شباط/فبراير 2026، استعرض عراقجي تفاصيل المفاوضات التي أُجريت اليوم مع الجانب الأمريكي، واصفاً مستوى النقاشات بأنه "رفيع وإيجابي".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن الفرق الفنية من كلا البلدين ستستأنف المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين المقبل، مشدداً على أن محادثات اليوم أثمرت عن "تقدم كبير".

وفي سياق تقييمه لمضمون المباحثات، قال عراقجي: "كانت هذه الجولة واحدة من أكثر المحادثات جدية وأهمية، بل ومن أفضل الحوارات التي خضناها في تاريخ مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن الأجواء التي سادت اللقاءات كانت إيجابية وبناءة للغاية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أنه في إطار "حسن النوايا الدبلوماسية"، عُقد اجتماع مباشر بين الوزير عباس عراقجي و"ستيف ويتكوف"، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، حيث جرت بينهما مباحثات مباشرة.

وتعكس تصريحات عراقجي تحولاً نوعياً في مستوى التفاهمات بين طهران وواشنطن، وتأتي في وقت كانت فيه بعض المصادر تشير سابقاً إلى وجود عقبات وخلافات بين الطرفين.