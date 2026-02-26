وزير الخارجية العماني: تقدم ملحوظ في المفاوضات بين أميركا وإيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مساء الخميس، أن الجولة الثالثة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة والتي عقدت في جنيف الخميس، انتهت بتحقيق "تقدم مهم"، وستليها مباحثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل.

وكتب وزير الخارجية الذي يتولى الوساطة في المباحثات غير المباشرة، في منشور على منصة "إكس": "أنهينا اليوم بعد تحقيق تقدم مهم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. سنستأنف قريبا بعد تشاور في العواصم المعنية".

وأضاف: "نقاشات على المستوى التقني ستجرى الأسبوع المقبل في فيينا"، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع: "أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المعنيين على جهودهم: المفاوضون، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المضيفة".

من جهة أخرى، كشفت وكالة "تسنيم" للأنباء نقلا عن التلفزيوني الإيراني: "تم رفض مسألة نقل المواد المخصبة الإيرانية إلى الخارج رفضا قاطعا ولن يتم نقلها".

وأشارت أيضا إلى أن اجتماعا "في إطار المجاملات الدبلوماسية" عقد بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وأبرزت: "اقتصر هذا الاجتماع على المصافحة وتبادل المجاملات".

هذا وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن "مبعوثي البيت الأبيض جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما سمعاه من الجانب الإيراني خلال جلسة المفاوضات الصباحية".