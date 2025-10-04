رامي عبد الرحمن: نحلم لسوريا أن تسير على خُطا أربيل المزدهرة

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أشاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم السبت (4 تشرين الأول 2025)، بمدينة أربيل ووصفها بأنها "مدينة تتجاوز حدود الوصف"، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك بعد زيارته الأولى لعاصمة إقليم كوردستان.

وقال عبد الرحمن في منشوره: "في زيارتي الأولى إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وجدت مدينة تتجاوز حدود الوصف؛ مدينة تنبض بالحياة، شامخة بكرامتها، تحتضن التنوع بروح التسامح، ويجتمع أهلها على قيم الكرم والإنسانية".

وأضاف أن "أربيل بدت لي وكأنها سورية أخرى، مصغّرة بحلمها، كبيرة بقلوب أهلها؛ جمعت بين أبنائها من مختلف الطوائف والأديان والأعراق، فصاروا نسيجًا واحدًا يشدّه الأمان، ويغذيه العمل، ويصونه الاحترام المتبادل".

وتابع مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان بالقول: "نحلم لسورية أن تسير على خُطا أربيل؛ مدينة انتصرت على رماد الحروب وهجمات الإرهاب، فصاغت لنفسها حاضرًا مزدهرًا، ورسمت ملامح مستقبل واعد. مدينة تمازج فيها عبق الحضارة القديمة مع جمال العمران وروح التطور".