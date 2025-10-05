إعادة فتح مطار ليتوانيا بعد إغلاقه أمام الملاحة بسبب مناطيد مشبوهة

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أُعيد فتح المطار الرئيسي في ليتوانيا الأحد بعد إغلاق استمر لساعات بسبب رصد ما يشتبه بأنه "سلسلة من المناطيد" التي تحلق باتجاهه، في أحدث تهديد يعطل الرحلات الجوية في مدينة أوروبية.

وعلّقت مطارات في ألمانيا والدنمارك والنروج وبولندا مؤخرا رحلاتها الجوية بسبب طائرات مسيرة مجهولة الهوية، في حين وجهت رومانيا واستونيا الاتهام إلى روسيا بأنها تقف وراء هذه الطائرات، وهو ما نفته موسكو بشدة.

وأعلن مطار فيلنيوس في بيان أنه تلقى معلومات رسمية عند الساعة 10,16 مساء (19,16 ت غ) السبت تفيد بتعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا.

أضاف "وفقا لمعلوماتنا، اتخذ القرار بسبب احتمال وجود سلسلة من المناطيد متجهة نحو مطار فيلنيوس"، دون أن يحدد مصدرها.

وأعلن المطار لاحقا أن مجاله الجوي أُعيد فتحه الساعة 4,50 صباحا.

وأثّر هذا الإغلاق المؤقت على 10 رحلات جوية على الأقل، حيث تم تحويل مسار العديد من الطائرات، بينها رحلات من لندن وفرانكفورت وفيينا، إلى ريغا، عاصمة لاتفيا.

وأعلن مطار فيلنيوس أن رحلة قادمة من كوبنهاغن اضطرت للعودة، بينما ألغيت رحلة مقررة إلى هلسنكي.

وحذر المطار من امكان "تأجيل أو إلغاء رحلات أخرى أيضا".

ويأتي هذا الحادث بعد أن تسببت طائرات مسيرة هذا الأسبوع بإغلاق مطار ميونيخ مرتين خلال يومين.

AFP