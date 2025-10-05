البيت الأبيض: ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، بعد أسابيع من تلويحه باصدار هذا القرار رغم اعتراضات المسؤولين المحليين في المدينة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ابيغيل جاكسون "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الفدرالية". وأضافت "لن يشيح الرئيس ترامب بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية".

في المقابل، أوقفت قاضية اتحادية أميركية مؤقتاً نشر إدارة الرئيس ترامب الحرس الوطني في بورتلاند، بولاية أوريجون. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، كارين إيميرجوت، الأمر يوم السبت، في انتظار المزيد من المرافعات في الدعوى. ويقول المدعون إن النشر من شأنه أن ينتهك الدستور الأميركي، بالإضافة إلى قانون اتحادي يحظر بشكل عام استخدام الجيش لإنفاذ القوانين المحلية.

وكتبت إيميرجوت أن القضية تنطوي على تقاطع ثلاثة مبادئ ديمقراطية أساسية: "العلاقة بين الحكومة الاتحادية والولايات، وبين الجيش وإنفاذ القانون المحلي، وتوازن القوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة".

وقالت القاضية إنه بشكل عام يسمح للرئيس "بمستوى كبير من الاحترام" بفرض السيطرة الاتحادية على قوات الحرس الوطني في المواقف التي لا تستطيع فيها قوات إنفاذ القانون العادية تنفيذ قوانين الولايات المتحدة، لكنها ذكرت أن هذا لم يكن هو الحال في بورتلاند.

وكتبت القاضية أن المدعين تمكنوا من إثبات أن التظاهرات في منشأة الهجرة في بورتلاند لم تكن عنيفة أو تخريبية بشكل كبير في الأيام أو الأسابيع التي سبقت أمر الرئيس، وأن "الاحتجاجات بشكل عام كانت صغيرة وخالية من الأحداث المهمة". وأضافت "قرار الرئيس كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق".