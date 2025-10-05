فينيسيوس جونيور يقود الريال لفوزٍ مهم على فياريال بالدوري الإسباني

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد إلى اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم موقتا، بتسجيله هدفين في الفوز على فياريال 3-1 السبت في ملعب سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة الثامنة في مباراة غادرها الفرنسي كيليان مبابي مصابا.

وسجل فينيسيوس هدفيه في الدقيقتين 47 و69 من ركلة جزاء، وقلّص البديل الجورجي غيوورغي ميكاوتادزه النتيجة (73)، قبل أن يحسم مبابي فوز النادي الملكي (81) واستبدل بعده بالبرازيلي رودريغو (83) بسبب إصابة حيث توجّه مباشرة نحو غرف تبديل الملابس.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن برشلونة قبل مواجهته لمضيفه إشبيلية الأحد، فيما تلقى فياريال خسارته الأولى بعد ثلاثة انتصارات وتعادل، وتوقّف رصيده عند 16 نقطة في المركز الثالث.