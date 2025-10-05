طقس كوردستان: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان توقعات الطقس خلال 24 ساعة المقبلة.

وأعلنت أن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الاثنين ستشهد انخفاضاً طفيفاً.

وبحسب توقعات الأرصاد، فإن طقس اليوم الأحد، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، سيكون غائماً جزئياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأشارت التنبؤات إلى أن طقس يوم غدٍ الاثنين، 6 تشرين الأول/أكتوبر، سيكون أيضاً غائماً جزئياً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل: 34 درجة مئوية

السليمانية: 34 درجة مئوية

دهوك: 33 درجة مئوية

زاخو: 34 درجة مئوية

العمادية: 31 درجة مئوية

العقرة: 34 درجة مئوية

كركوك: 36 درجة مئوية

حلبجة: 33 درجة مئوية

سوران: 34 درجة مئوية

حاجي عمران: 24 درجة مئوية

كرميان: 38 درجة مئوية