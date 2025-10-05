مرور أربيل تنفي إلزام أصحاب اللوحات القديمة بالتبديل وتوضح الإجراءات الرسمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نفت مديرية مرور محافظة أربيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية بشأن إلزام المواطنين الذين يمتلكون مركبات تحمل لوحات تسجيل النظام القديم باستبدالها بلوحات جديدة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ومضللة.

وقالت المديرية في بيان توضيحي، إن "الأنباء التي تحدثت عن فرض غرامات مالية على أصحاب المركبات الذين لم يستبدلوا لوحاتهم غير دقيقة، ولا تمت للحقيقة بصلة".

مشيرة إلى أن هذا الخبر تسبب بقلق بين المواطنين.

وأوضحت أن تبديل اللوحات لا يتم بشكل إلزامي إلا في حالات محددة، تشمل: انتهاء صلاحية السنوية الخاصة بالمركبة، أو عند البيع والشراء، أو بناءً على طلب المالك الشخصي، أو في حال تلف أو فقدان اللوحة القديمة.

ودعت مديرية مرور أربيل المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات المنشورة على مواقع التواصل.

مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها وفق التعليمات المعتمدة من وزارة الداخلية في إقليم كوردستان.