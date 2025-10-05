وزير داخلية كوردستان: الهجرة مسؤولية عالمية وتحتاج إلى حلٍّ جذري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أن الهجرة مسؤولية عالمية وتتطلب معالجة جذرية، داعياً الشباب إلى عدم الهجرة، بل إلى الإسهام في تقدم كوردستان من خلال تطوير قدراتهم.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ لوزير الداخلية، اليوم الأحد، في الاجتماع الأول "لاتفاقية الهجرة في إقليم كوردستان"، مؤكداً إن هذا اللقاء يعكس الالتزام المشترك بدعم حوكمة الهجرة عبر التعاون والحوار.

وجدد أحمد تأكيده على أن الهجرة ليست مشكلة محلية أو وطنية فحسب، إنما هي مسؤولية عالمية تتطلب سياسة شاملة وتفهماً مشتركاً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لإيجاد حلول مستدامة.

وأشار وزير الداخلية إلى تاريخ كوردستان خلال المئة عام الماضية، قائلاً: لم تتوقف الأنظمة العراقية المتعاقبة عن تهجير شعبنا وإجباره على مغادرة وطنه لمجرد أن الشعب الكوردي ناضل من أجل الحرية والاستقلال.

وأوضح أحمد أنه بعد سقوط نظام البعث عام ٢٠٠٣ وتحسن الوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان حتى عام ٢٠١٤، بدأت موجة هجرة معاكسة، فعاد آلاف العوائل والخريجين إلى ديارهم.

وأضاف: خلال الحرب ضد داعش، عاد آلاف الشباب ومقاتلي البيشمركة القدامى من أوروبا للدفاع عن الوطن.

وأكد أحمد على جهود التشكيلة التاسعة لتوفير فرص العمل والحد من الهجرة، وقال: لقد بذلنا جهودًا جادة لجعل المواطن محور جميع مشاريع وأعمال الحكومة.

وأضاف أن آلاف الوظائف قد خُلقت في القطاع الزراعي وحده، وبُذلت جهود لبناء بنية تحتية قوية من خلال مشاريع مثل "حسابي" ورقمنة الخدمات.

وقال أحمد: لقد ألزمنا شركات القطاع الخاص تخصيص 75% من وظائفها للعمالة المحلية، كذلك قيدت وزارة الداخلية استقدام العمالة الأجنبية.

وفي ختام كلمته، وجّه وزير الداخلية رسالةً إلى شباب كوردستان، قائلاً: أدعو شباب كوردستان إلى عدم الانجرار وراء الهجرة غير الشرعية، فالمخاطر كثيرة، بدلًا من الهجرة، طوّروا مهاراتكم وشاركوا في تنمية كوردستان.