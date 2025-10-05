العراق وإيران يتبادلان رفات عشرات الجنود

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهد منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، صباح الأحد، مراسم تبادل رفات جنود عراقيين وإيرانيين قضوا خلال الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي.

وتسلّم الجانب العراقي 70 رفاتاً لعسكريين، فيما تسلّم الجانب الإيراني 48 رفاتاً لجنوده.

ويُنفَّذ هذا النوع من التبادل بشكل دوري بين بغداد وطهران، استناداً إلى اتفاق جنيف المبرم عام 2008 برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومع ذلك، لا تتوفر حتى الآن بيانات دقيقة حول العدد الإجمالي للرفات التي تم تبادلها منذ توقيع الاتفاق.

واستمرت الحرب العراقية الإيرانية ثماني سنوات (1980-1988)، خلّفت نحو مليون قتيل من الطرفين، بحسب تقديرات غير رسمية، إلى جانب خسائر اقتصادية هائلة تجاوزت التريليون دولار.

ومنذ عام 2003، تشهد العلاقات بين البلدين تقارباً سياسياً واقتصادياً بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.