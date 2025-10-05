الدوبرداني: سكان محافظة نينوى يثقون بالحزب الديمقراطي الكوردستاني أكثر من غيره

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كوردستان نفّذت عشرات المشاريع الخدمية في المناطق التابعة لمحافظة نينوى، مشيراً إلى أن سكان المحافظة يتطلعون إلى نقل تجربة الإعمار والازدهار في الإقليم إلى مدنهم.

وقال الدوبرداني في مقابلة مع كوردستان24، إن نحو 20 حزباً وتحالفاً سيشاركون في انتخابات مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، موضحاً أن بعض المرشحين لا ينتمون للمحافظة وجاؤوا من محافظات أخرى، وهو ما يعزز ثقة المواطنين بالحزب الديمقراطي الكوردستاني أكثر من غيره.

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان أسهمت في تنفيذ مشاريع عديدة داخل حدود نينوى، الأمر الذي ترك أثراً إيجابياً لدى الأهالي الذين يرغبون في الاستفادة من تجربة الإقليم في الإعمار والتطوير.

وأشار النائب إلى أن مواطني نينوى، بمختلف مكوّناتهم، يرون أن مستوى الأمن والاستقرار الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إقليم كوردستان يمكن تحقيقه أيضاً في مناطقهم.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

ويشارك من إقليم كوردستان 314 مرشحاً يتنافسون على 46 مقعداً في البرلمان، إذ يتنافس في أربيل 173 مرشحاً على 16 مقعداً، وفي دهوك 58 مرشحاً على 11 مقعداً، بينما يتنافس في السليمانية وحلبجة أكثر من 200 مرشح على 18 مقعداً برلمانياً.