مسرور بارزاني يؤكد دور الجالية الكوردستانية في أوروبا في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسالة إلى الجالية الكوردستانية المقيمة في أوروبا، مؤكداً قدرتهم على لعب دور مهم في تعريف العالم بالقضية الكوردية والحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن الجالية الكوردستانية المقيمة في أوروبا يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعريف العالم بالقضية الكوردية والحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

وطالب رئيس الحكومة الجالية الكوردستانية في أوروبا بالحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القومية وأن يكونوا جسراً للتواصل مع كوردستان.

The Kurdistani diaspora living in Europe can play a significant role in raising awareness about Kurdistan and advocate for the rights of the Kurdistani people.



I hope they preserve their culture and national identity and serve as a bridge of reconnection with their homeland. pic.twitter.com/nGWVN7dP9r — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 5, 2025

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 تشرين الأول (أكتوبر)، وفداً شبابياً من الجالية الكوردستانية المقيمة في أوروبا، ضم 100 شاب وشابة من الكورد إلى جانب عدد من أقرانهم الأجانب.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الحكومة بالوفد الشبابي، منوّهاً بالدور الهام الذي تضطلع به الجالية الكوردستانية في الخارج لإعلاء شأن القضية الكوردية ودعم الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

ودعا رئيس الحكومة الشباب الكوردستاني إلى التمسك بثقافتهم ولغتهم وهويتهم القومية، وأن يكونوا بمثابة جسر تواصل حيوي مع وطنهم الأم. كما حثّهم على أن يمثلوا نموذجاً مشرفاً وناجحاً في المجتمعات التي يقيمون فيها، وأن يغتنموا الفرص المتاحة في الخارج لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

كذلك، استعرض رئيس الحكومة الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان على مختلف الأصعدة، بهدف إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة في الإقليم.