ترامب: مباحثات حول إطلاق الرهائن قد تستمر "بضعة أيام"

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس قد تستمر "بضعة أيام"، بينما أكد وزير خارجيته على ضرورة "توقف" القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي لصحافيين في البيت الأبيض "إنهم في خضم المفاوضات الآن. لقد بدأوا المفاوضات. وستستمر لبضعة أيام".

ومن المقرر إجراء محادثات غير مباشرة لبحث مسألة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى الدولة العبرية في سياق خطة الرئيس الأمريكي، الاثنين في مصر.

وأضاف "سنرى كيف ستسير الأمور. لكنني سمعت أن الأمور تسير على ما يرام".

ولدى مشاركته في عدة برامج حوارية الأحد للحديث عن الوضع في غزة، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من جانبه، أن القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ينبغي أن يتوقف في حال التوصل إلى اتفاق في شأن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وصرح روبيو لمحطة سي بي اس "ما أن يتم التوافق على التفاصيل اللوجستية، أعتقد أن الإسرائيليين والجميع سيقرون باستحالة الإفراج عن رهائن وسط القصف. على القصف إذاً أن يتوقف"، مشدداً على وجوب بلوغ هذا الاتفاق "سريعاً جداً".

وأضاف "لا يمكن أن تكون الحرب جارية في خضم عملية" التبادل.

وفي رسائل نصية مع مراسل من محطة "سي أن أن" رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجاباً عندما سئل ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقاً على إنهاء الحملة العسكرية في غزة.

ويجري مفاوضون من إسرائيل وحماس مباحثات في مصر الاثنين فيما عبر نتنياهو عن أمله في الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة في غضون أيام.

وأتى الدفع الدبلوماسي هذا بعدما وافقت حماس على الإفراج عن كل الرهائن الأحياء والأموات، وتسليم إدارة غزة لهيئة من "المستقلين"، لكنها شددت على وجوب التفاوض شأن نقاط أخرى مرتبطة بـ"مستقبل القطاع" وردت في مقترح ترامب، من دون أن تتطرق إلى مطلب رئيسي هو نزع سلاحها.

وقال روبيو لمحطة "ان بي سي" إن ثمة "تحديات لوجستية" يجب معالجتها لتمهيد الطريق أمام الإفراج عن الرهائن.

وتوقع كذلك أن يكون تحقيق الأهداف الطويلة الأمد "أكثر صعوبة" لا سيما ما يتعلق بحكم القطاع ونزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى.

وأكد روبيو "لا يمكن وضع هيكلية حكومية في غزة لا تشمل حماس في غضون ثلاثة أيام. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت".

وكان ترامب قال لمحطة "سي أن أن" في وقت سابق إنه في حال رفضت حماس التخلي عن السلطة "فستمحى بالكامل".

المصدر: فرانس برس