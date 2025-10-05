محافظ أربيل: إنشاء خمسة حدائق كبرى في المدينة لتعزيز المساحات الخضراء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، عن انطلاق مشروع لإنشاء خمس حدائق كبرى في مركز مدينة أربيل، وذلك في إطار خطة لزيادة نسبة المساحات الخضراء وتعزيز حماية البيئة الحضرية.

وقال خوشناو إن المشروع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 200 دونم، وسيتم خلاله غرس أكثر من 40 ألف شجرة، مشيراً إلى أن الحدائق الخمس ستُنجز بالكامل خلال العام الحالي.

وفيما يلي تفاصيل المشاريع الخمسة:

1. حديقة قرب شارع 120 متري بمساحة 80 دونماً، تُزرع فيها نحو 8 آلاف شجرة، وقد اكتملت 70% من أعمالها حتى الآن.

2. حديقة "رشكين" بمساحة 47 دونماً وتضم 16 ألف شجرة، وصلت نسبة إنجازها إلى 50%.

3. حديقة "حي نازدار" بمساحة 4 دونمات وبعدد 6 آلاف شجرة، اكتملت 80% من أعمالها.

4. حديقة "حي ژيان" بمساحة 7 دونمات، تُزرع فيها 5 آلاف شجرة، وقد بلغت نسبة إنجازها 70%.

5. الحديقة الواقعة عند تقاطع شارع 150 متري، بمساحة 60 دونماً، حيث تتواصل أعمال الإنشاء فيها حالياً.

وأكد محافظ أربيل أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة لتجميل المدينة وتحسين نوعية الحياة للسكان، من خلال توفير متنفسات طبيعية ومناطق ترفيهية آمنة ومستدامة.