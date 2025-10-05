رئيس الحكومة خلال TEDx Nishtiman: راهنّا على طاقات شبابنا فكانوا أساس كل إنجاز في كوردستان

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، شهدت مدينة أربيل اليوم الأحد 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، انطلاق فعاليات TEDx Nishtiman، التي تمثل حدثاً عالمياً يُعنى بتبادل الأفكار الإبداعية، وقد تميزت هذه الدورة بكونها من تنظيم الشباب بالكامل.

واستهل رئيس الحكومة كلمته أمام الحاضرين بالإعراب عن عميق تقديره لهذه المبادرة الشبابية، وشدّد في الوقت نفسه على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة يعكس جلّياً مستوى الوعي والثقة العالية التي يتمتع بها شباب كوردستان، الذين هم أمل الحاضر وصنّاع المستقبل.

ولفت إلى أن عزيمة شعب كوردستان كانت حجر الزاوية في مواجهة كافة التحديات، وخصوصاً الدعاية الخارجية التي استهدفت دفع الشباب لليأس والهجرة. وأوضح أن الحكومة ردّت على محاولات التثبيط وخفض الميزانية بالإصرار على التقدم، وأن إنجازات الشباب كانت هي الرد الحازم على من أرادوا فصلهم عن وطنهم.

وفي رسالة مباشرة للشباب، دعاهم رئيس الحكومة إلى التمسك بقيمتين أساسيتين: الأولى، حب الوطن الذي رُوي بدماء الشهداء، والثانية، الثقة المطلقة بالنفس التي تحوّل الأحلام إلى واقع. كذلك رحب بشكل خاص بالوفد الشبابي القادم من دول أوروبية، معتبراً إياهم همزة وصل في نقل المعرفة والخبرات إلى وطنهم الأم.

واستعرض رئيس الحكومة أبرز محطات العمل الحكومي، حيث تناول النجاح غير المسبوق في ملف تنويع الاقتصاد، وأشار إلى أن منتجات إقليم كوردستان الزراعية وصلت لأول مرة إلى الأسواق العالمية، وأن العمل مستمر لجعل الإقليم سلة غذاء للمنطقة. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لمواجهة تحديات المياه عبر بناء السدود، والنجاح في إنجاز مشروع نقل المياه الاستراتيجي إلى أربيل. وبيّن أيضاً أن الحكومة استبدلت الطرق القديمة التي كانت تشكل خطراً على حياة المواطنين بشبكة طرق سريعة وآمنة ذات معايير دولية في فترة قياسية.

وواصل حديثه بالانتقال إلى قطاع الخدمات والتحديث، موضحاً أن الحكومة تعمل على إرساء نظام مصرفي متطور يتجاوز مجرد كونه أداة لدفع الرواتب، ليشمل تمكين المواطنين من الحصول على قروض لدعم مشاريعهم الخاصة وجذب الاستثمارات. ولفت إلى أن هذا الملف يتطلب تنسيقاً مع الحكومة الاتحادية والبنك المركزي العراقي لتجاوز العقبات. وأضاف أن مشروع رقمنة الخدمات الحكومية يمضي قدماً بالاعتماد الكامل على عقول الشباب وخبراتهم.

وقبل أن يختتم كلمته، عاد رئيس الحكومة ليؤكد أن معظم هذه المنجزات، من بنية تحتية وخدمات، هي من صنع شباب كوردستان الذين واجهوا الدعاية السلبية بالإصرار على البناء.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالإشارة إلى قطاع الكهرباء كمثال واضح على الإنجازات، مبيناً أنه في حين أنفقت الحكومة الاتحادية أكثر من 200 مليار دولار على هذا القطاع دون تحقيق خدمة مستقرة، نجحت كوادر الإقليم الشابة في توفير الكهرباء للمواطنين على مدار الساعة.

وبيّن أن حلبجة أصبحت أول محافظة على مستوى العراق بأكمله تتمتع بهذه الخدمة، مؤكداً أن العمل جارٍ لتشمل هذه الخدمة إقليم كوردستان بأكمله بحلول نهاية عام 2026. وجدّد ثقته بأن المستقبل سيحمل المزيد من الازدهار طالما بقي شباب كوردستان متمسكين بوطنهم ومؤمنين بقدراتهم.