الانتخابات العراقية 2025: أكثر من 21 مليون ناخب و329 مقعداً برلمانياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت وثيقة رسمية صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لعام 2025، والمتعلقة بـ"الانتشار النهائي لمراكز ومحطات الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي"، تطابق الأرقام الواردة فيها تماماً مع البيانات التي أعلنتها آنذاك المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي.

وبحسب الجدول التفصيلي للوثيقة، بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين بايومترياً في عموم العراق 21,404,291 ناخباً، توزّعوا على النحو الآتي:

التصويت العام: 20,063,773 ناخباً.

التصويت الخاص: 1,313,980 ناخباً.

تصويت النازحين: 26,538 ناخباً.

وتتطابق هذه الأرقام مع ما أعلنته المتحدثة جمانة الغلاي في تصريحاتها الرسمية، والتي أشارت فيها إلى أن "مفوضية الانتخابات وزعت أكثر من 600 ألف بطاقة بايومترية على الناخبين من خلال 1,079 مركز تسجيل في عموم محافظات العراق".

الوثيقة أكدت أيضاً وجود العدد ذاته من مراكز التسجيل ضمن خانة "المجموع" الخاصة بالتصويت العام، ما يعكس دقة وشفافية البيانات التي كانت تُنشر من قبل المفوضية في تلك الفترة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.



