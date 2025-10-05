مسرور بارزاني لـ كوردستان24: شعبنا يدرك جيداً من الذي يستطيع أن يخدمه أكثر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن شعب كوردستان يدرك تماماً أي طرفٍ سياسي يمكنه تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك، في حديثٍ قصير لـ كوردستان24، على هامش افتتاح مؤتمر "تيديكس نيشتمان" بدورته الثامنة، اليوم الأحد بأربيل.

وقال مسرور بارزاني: آمل من جميع الأطراف أن يدعوا المواطنين بطريقة حضارية جداً إلى المشاركة في الانتخابات.

وأضاف: على الناس أن يصوّتوا لأولئك الذين يمكنهم أن يخدموا هذا البلد أكثر ويهتمّوا به، وأعلم أن شعبنا بات يدرك جيداً أي طرف يمكنه أن يخدمهم على نحو أفضل.