كلمة رئيس الوزراء مسرور بارزاني في مؤتمر "تيديكس نيشتمان" بأربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن الشباب هم أمل الوطن ومستقبله، موجّهاً التهنئة لمنظمي فعاليات مؤتمر "تيديكس نيشتمان" متمنياً لهم دوام الموفقية.

جاء ذلك، خلال في كلمةٍ لرئيس الحكومة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "تيديكس نيشتمان" بدورته الثامنة والمقامة في قاعة سعد عبد الله بالعاصمة أربيل.

وقال مسرور بارزاني: الشباب هم أمل وطننا ومستقبله، أهنئ منظمي "تيديكس نيشتمان" وأتمنى لهم دوام النجاح، إنهم يبذلون جهودًا لتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم وزيادة وعينا بإمكانياتهم".

وأوضح رئيس الحكومة أن "كل الأطراف تحاول أن تُحبطنا، وتزرع فينا اليأس، وتفقدنا الأمل بقدرتنا على تطوير بلدنا، لقد خلقوا لنا العقبات، وأثاروا الفوضى، ومنعونا، وقطعوا عنا الميزانية، وافتعلوا أزمات سياسية، وتسببوا لنا بمشاكل أمنية واستقرار".

وقال: لكن بفضل صمود هذا الشعب العزيز، وبدعم ومساندة جميع شركائنا الكرام، تمكّنا من مواجهة كل تلك التحديات، ولن نكتفي بتجاوز هذه الأزمات واحدة تلو الأخرى، بل سنمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، وسنحقق نجاحات كبيرة في مجالات متعددة."

ووجه رئيس حكومة كوردستان نصيحة لشباب الإقليم، وقال: يجب قبل كل شيء أن تحبّوا وطنكم، قبل أن آتي إلى هنا، التقيت بشابين وطلبا مني أن أقدّم لهما نصيحتين، فقلت لهما: الأولى أن تحبّوا وطنكم، والثانية أن تثقوا بأنفسكم.

وأضاف: ردّنا على كل من يريد فصل الشباب عن الوطن، هو أن شبابنا أكثر من أيّ أحد يعرفون قيمة هذه الأرض، لأنهم يدركون أن ترابها مخضّب بدماء شهدائنا، وأن كل ذرة من هذا التراب مقدسة.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى أن "أحد أبرز النجاحات التي حققناها تمثّل في اهتمامنا بتنويع اقتصاد كوردستان، وألا تقتصر أنظارنا على قطاعي النفط والغاز فقط".

ولفت إلى "أننا بذلنا جهوداً كبيرة لإعادة المزارعين إلى أراضيهم مجدداً، ورفع مستوى الإنتاج المحلي في كوردستان، حتى نتمكن ليس فقط من تلبية احتياجات الإقليم الداخلية، بل أيضاً من تصدير منتجاته إلى الخارج. ولأول مرة، تم تصدير المنتجات المحلية لإقليم كوردستان، والعملية مستمرة. وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا".