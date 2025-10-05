بدء تدقيق أسماء المتقدمين لأداء فريضة الحج لعام 2026 في إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، أن عملية التدقيق في أسماء المتقدمين لأداء فريضة الحج لعام 2026 قد بدأت رسمياً، موضحاً أن المديرية أنهت حتى الآن تدقيق أسماء 46,507 من أصل 59,389 متقدماً، على أن تستمر العملية حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال ستوني، في تصريح لـ كوردستان24، اليوم الأحد، إن عملية مراجعة وتدقيق الطلبات انطلقت بعد انتهاء مرحلة تسجيل أسماء الراغبين في أداء فريضة الحج. ولفت إلى أن 6,556 شخصاً تلقوا إشعارات رسمية من المديرية عبر تطبيقَي "واتساب" و"فايبر" لمراجعة بياناتهم وتصحيحها، إلا أن عدداً كبيراً منهم لم يُكمل الخطوات المطلوبة بعد.

ودعا ستوني المستلمين لهذه الإشعارات إلى الإسراع في تصحيح بياناتهم واستكمال استماراتهم، محذراً من أن عدم القيام بذلك سيحرمهم من حق المشاركة في عملية القرعة الخاصة بأسماء الحجاج.

وبشأن موعد إجراء القرعة، أكد ستوني أن المديرية تواصل تدقيق الاستمارات، مبيناً أن جميع الاستمارات المنتهية من التدقيق جاهزة للمشاركة في القرعة، وأن المرحلة المقبلة ستشمل مقارنة الأسماء.

كما شدد على أن من سبق له أداء فريضة الحج لن يكون مؤهلاً لأدائها مرة أخرى، بهدف إتاحة الفرصة لبقية المواطنين الذين لم يؤدوها بعد، مؤكداً أن هذا الإجراء ينسجم مع مبدأ العدالة والمساواة بين جميع مواطني كوردستان دون تمييز.

وختم ستوني بالقول إن القرعة الخاصة بأسماء الحجاج يُرجّح أن تُجرى خلال الشهر الحالي، موضحاً أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أسماء الراغبين في أداء فريضة الحج إلكترونياً في كوردستان، وقد تمت العملية بنجاح كبير هذا العام.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل إحدى إنجازات حكومة إقليم كوردستان في تشكيلتها التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، ضمن جهودها لتقليل الروتين الإداري وتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين للحج.