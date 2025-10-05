رئيس الحكومة يستقبل وفداً شبابياً من الجالية الكوردستانية في أوروبا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 تشرين الأول (أكتوبر)، وفداً شبابياً من الجالية الكوردستانية المقيمة في أوروبا، ضم 100 شاب وشابة من الكورد إلى جانب عدد من أقرانهم الأجانب.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الحكومة بالوفد الشبابي، منوّهاً بالدور الهام الذي تضطلع به الجالية الكوردستانية في الخارج لإعلاء شأن القضية الكوردية ودعم الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

ودعا رئيس الحكومة الشباب الكوردستاني إلى التمسك بثقافتهم ولغتهم وهويتهم القومية، وأن يكونوا بمثابة جسر تواصل حيوي مع وطنهم الأم. كما حثّهم على أن يمثلوا نموذجاً مشرفاً وناجحاً في المجتمعات التي يقيمون فيها، وأن يغتنموا الفرص المتاحة في الخارج لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

كذلك، استعرض رئيس الحكومة الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان على مختلف الأصعدة، بهدف إرساء بنية تحتية اقتصادية متينة في الإقليم.