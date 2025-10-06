استمرار تهريب البضائع عبر الموانئ العراقية… ضبط 25 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في مؤشر جديد على استمرار عمليات التهريب والتلاعب بالضوابط الجمركية في الموانئ العراقية، أعلنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي عن ضبط 25 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، كانت مسوّقة بحراسة كمركية إلى المنطقة الحرة في نينوى.

وأوضحت المديرية في بيان أن عملية الضبط جرت في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، حيث كشفت عمليات التدقيق أن الإرسالية تم تسويقها خلافاً للضوابط القانونية، وتبيّن أنها تحتوي على كحول إيثيلي يُستخدم في صناعة المشروبات الكحولية دون حصول على الموافقات الاستيرادية اللازمة.

كما عُثر داخل الحاويات على مواد غير مدرجة في قائمة الإرسالية الأصلية، من بينها أقمشة وملابس وأدوات احتياطية للسيارات وفلاتر وأدوات منزلية متنوعة، وُصفت بأنها معدة للتهريب.

وأكدت المديرية أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الشمالي، تمهيداً لعرض القضية أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

ويأتي هذا الضبط ضمن سلسلة من العمليات التي تكشف حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في مكافحة التهريب والتجاوز على القوانين الجمركية داخل الموانئ العراقية.