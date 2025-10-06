وزارة الدفاع الروسية تؤكد اعتراض 251 مسيرة أوكرانية خلال الليل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن الدفاعات الجوية أسقطت 251 مسيرة أوكرانية خلال الليل الماضي.

وكتبت الوزارة عبر تلغرام "خلال الليلة الماضية اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 251 مسيرة أوكرانية ودمرتها".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "خلال الفترة بين الساعة 17:00 والساعة 20:00 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي بتدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود و11 مسيرة فوق جمهورية القرم وطائرة واحدة فوق مقاطعة فورونيج.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وكورسك وسمولينسك.

وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع في بيان منفصل عن إسقاط 4 قنابل موجهة و145 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

AFP