تركيا تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24 في السليمانية، اليوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025، بأن الحكومة التركية، مددت تعليق الرحلات الجوية عبر مطار السليمانية، حتى الـ 6 من شهر كانون الثاني 2026.

وكانت تركيا قد فرضت هذا الحظر لأول مرة في 3 نيسان 2023، حين أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها بالكامل، ومنعت مرور أي طائرة متجهة إلى السليمانية أو قادمة منها عبر أجوائها.



وتعلل أنقرة قرارها بـ"تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني (PKK) في السليمانية"، وادعائها بأن الحزب "تسلل إلى المطار، مما يشكل تهديداً على أمن وسلامة الطيران".



يُذكر أن آخر تمديد للحظر كان في 6 كانون الثاني 2025 لمدة ستة أشهر. وبعد انتهاء تلك المدة، لم تقم السلطات التركية بتمديد الحظر أو رفعه، قبل أن تعلن عن تمديده مجدداً اليوم.



وسبق أن عقد مسؤولون كبار في الاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة إقليم كوردستان، من بينهم نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اجتماعات متكررة مع مسؤولين أتراك بهدف إنهاء الحظر، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.