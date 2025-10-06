علي حسين: ناخبونا لا يقتصرون على الأنصار فقط بل يشملون من يثقون بإدارة الحزب للحكم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية لانتخابات مجلس النواب العراقي، علي حسين، أن قيادات الحزب كانت على الدوام في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوق شعب كوردستان في بغداد، مشيراً إلى أن دورهم كان مؤثراً في هذا المجال، ومتوقعاً في الوقت نفسه ارتفاع نسبة أصوات الحزب في السليمانية مقارنة بالانتخابات السابقة.

وقال علي حسين في مقابلة مع كوردستان24، اليوم الاثنين، "بدأنا حملتنا الانتخابية، ورسالتنا هي أن تُجرى الانتخابات بطريقة حضارية تعكس نهج الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني، وأن نحترم جميع الأطراف السياسية. كما نسعى لحماية بيئة القرى والمدن والبلدات، ونؤكد ضرورة احترام البرامج والملصقات الانتخابية لجميع الأطراف لضمان إدارة العملية الانتخابية بشكل مدني وديمقراطي".

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "متمسك بنهج النضال والموقف القومي والوطني، ويقف إلى جانب أبناء الشعب المخلصين وعوائل الشهداء والبيشمركة الأبطال، وكل من يحمل روح الوطنية"، مشيراً إلى أن الحزب "أدى دوراً ناجحاً في حكم وخدمة كوردستان، خصوصاً في المجال الدبلوماسي على المستويين الدولي والإقليمي".

وأكد حسين أن "الرئيس بارزاني يولي اهتماماً كبيراً بمناطق حلبجة وكرميان والسليمانية، فيما تابع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مشاريع هذه المناطق خلال زياراته المتكررة إليها، وهناك برنامج خاص يهدف إلى رفع مستوى الخدمات فيها بما يتناسب مع حجم تضحيات أهلها".

وقال علي حسين إن "عدد أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني شهد ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق حلبجة وكرميان والسليمانية خلال انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ونتوقع أن يزداد أكثر في هذه الانتخابات، إذ إن المصوّتين للحزب لا يقتصرون على أنصاره فقط، بل يشملون أيضاً شريحة واسعة من المواطنين الذين يثقون بإدارته للحكم".

وحول الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أوضح علي حسين أن "اللقاءات مستمرة وقد حققت خطوات إيجابية، ونسعى جميعاً لتشكيل التشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، وبناء مكانة قوية لإقليم كوردستان داخلياً وفي علاقته مع بغداد".

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

ويشارك من إقليم كوردستان 314 مرشحاً يتنافسون على 46 مقعداً في البرلمان، إذ يتنافس في أربيل 173 مرشحاً على 16 مقعداً، وفي دهوك 58 مرشحاً على 11 مقعداً، بينما يتنافس في السليمانية وحلبجة أكثر من 200 مرشح على 18 مقعداً برلمانياً.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي