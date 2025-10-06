القضاء الإيراني يعلن "تبرئة" مواطن فرنسي-ألماني أوقف بتهمة "التجسس"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- برأ القضاء الإيراني، الاثنين، الشاب الفرنسي الألماني لينارت مونتيرلوس الذي أوقف في حزيران/يونيو الماضي من تهم "التجسس".

وأوضحت السلطة القضائية "رغم الاتهام الذي وجهه المدعي العام أعلنت المحكمة الثورية تبرئته بالاستناد إلى المبادئ القانونية والشكوك حول الجرم" المرتكب.

وأوقف مونتيرلوس البالغ 19 عاما في 16 حزيران/يونيو في بندر عباس بجنوب إيران عندما كان يعبر البلاد منفرداً على دراجة هوائية، في اليوم الثالث من الحرب بين إسرائيل وإيران.