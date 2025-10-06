هندرين ورتي: التوترات العالمية تدفع الأفراد والدول لشراء الذهب كملاذ آمن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس نقابة الصاغة في أربيل، هندرين وَرتي، اليوم الاثنين، أن أسعار الذهب ترتفع بشكل مستمر كلما ازدادت الأزمات والمشاكل العالمية، حيث يلجأ كل من الدول والأفراد إلى شراء المعدن النفيس كملاذ آمن.

وقال ورتي في تصريح لموقع كوردستان24، إن أسعار الذهب سجلت مستويات قياسية للمرة الأولى، حيث بلغ سعر المثقال الواحد عيار (21) نحو 800 ألف دينار، والمثقال الواحد عيار (22) 838 ألف دينار، بينما وصل المثقال الواحد عيار (18) إلى 685 ألف دينار، وسعر الأونصة الواحدة إلى 3 آلاف و947 دولاراً.

وأوضح رئيس النقابة أن التطورات السياسية والاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، بما في ذلك قرارات خفض الفائدة في الولايات المتحدة، أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، مشيراً إلى أن احتمالات تصاعد التوتر بين روسيا وحلف الناتو تزيد الإقبال على الشراء من قبل الدول والمصارف والمواطنين العاديين.

وأكد ورتي أن الاغلاق الحكومي في أمريكا وانخفاض معدلات الفائدة المصرفية هناك كان لهما أثر مباشر على أسعار الذهب عالمياً، مشيراً إلى أن تحسن الأوضاع العالمية قد يؤدي مستقبلاً إلى انخفاض الأسعار.

وشهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة الاضطرابات العالمية. ويشير بعض المحللين إلى وجود مخاطر اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وإيران، إلى جانب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا واحتمالات توسعها لتشمل دول حلف الناتو وأوروبا.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي