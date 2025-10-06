داخلية كوردستان تشكّل لجاناً فرعية لمتابعة الوضع الأمني خلال الانتخابات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عُقد اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025) في مقر وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، اجتماع اللجنة العليا للأمن برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد، لبحث سبل ضمان الأمن والاستقرار خلال الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة إجراء الانتخابات في أجواء هادئة ومستقرة، مشدداً على أن مؤسسات وزارة الداخلية على استعداد تام لأداء واجبها الوطني في تأمين العملية الانتخابية.

ودعا أحمد المواطنين والقوى السياسية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية خلال فترة الدعاية الانتخابية ويوم التصويت، بما يسهم في خلق بيئة انتخابية آمنة ومستقرة.

كما أشار إلى تشكيل لجان فرعية في المحافظات والإدارات المستقلة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان معالجة أي إشكالات محتملة ومنع وقوع حوادث تعكّر صفو العملية الانتخابية.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

ويشارك من إقليم كوردستان 314 مرشحاً يتنافسون على 46 مقعداً في البرلمان، إذ يتنافس في أربيل 173 مرشحاً على 15مقعداً، وفي دهوك 58 مرشحاً على 12 مقعداً، بينما يتنافس في السليمانية وحلبجة أكثر من 200 مرشح على 19 مقعداً برلمانياً.