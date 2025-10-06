مستشفى رزكاري بأربيل تسجّل 86 حالة لسع عقارب خلال شهر أيلول

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشفى رزگاري التعليمي في أربيل، اليوم الاثنين (6 تشرين الأول 2025)، تسجيل 86 حالة لسع عقارب و80 حالة عضّ كلب، إضافة إلى حالتين من لدغات الأفاعي السامة خلال شهر أيلول الماضي.

وقالت بيريفان عدنان، مديرة شؤون الصحة الوقائية في أربيل، لـ كوردستان24 إن معدل حالات لدغ ولسع الأفاعي والعقارب في محافظة أربيل يصل سنوياً إلى نحو 1200 حالة، معظمها تُسجّل في المناطق الريفية المحيطة بالمدينة، مشيرة إلى أن الوضع "ليس مقلقاً" بفضل توفر اللقاحات والعلاجات اللازمة.

وأوضحت عدنان أن التغيرات المناخية تعدّ السبب الرئيس في زيادة حالات اللدغ، رغم وجود كميات كافية من اللقاحات، محذّرة من خطورة التأخر في نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.

وعادةً تزداد حالات لدغ الأفاعي و لسع العقارب بإقليم كوردستان في فصل الصيف، وشهدت مناطق مثل عقرة وعدة نواحٍ أخرى العام الماضي وفاة عدد من المواطنين نتيجة تلك اللدغات.