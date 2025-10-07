مادورو: "جماعة إرهابية محلية" خططت لزرع عبوة ناسفة بالسفارة الأميركية في كراكاس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين أنّ "جماعة إرهابية محليّة" خطّطت لزرع "عبوة ناسفة في السفارة الأميركية" في كراكاس، في تطوّر يأتي بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة سفنا حربية في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة المخدّرات.

وقال مادورو عبر التلفزيون إنّ "مصدرين" متطابقين حذّرا من "احتمالية قيام جماعة إرهابية محليّة بزرع عبوة ناسفة في سفارة الولايات المتحدة في كراكاس"، مقدّما بذك مزيدا من التفاصيل عن الخطة التي كان رئيس الجمعية الوطنية أول من أعلن ليل الأحد عن إحباطها.

وأكّد الرئيس الفنزويلي أنّه "على الرّغم من كل الخلافات التي حدثت بيننا وبين حكومات الولايات المتحدة، فإنّ هذه السفارة محميّة من قبل حكومتنا بموجب اتفاقية جنيف والقانون الدولي".

وشدّد مادورو على أنّ "سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا تُعتبر أرضا أميركية (...) كان هذا عملا استفزازيا".

وكان رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أعلن ليل الأحد-الإثنين أنّ بلاده أبلغت الولايات المتّحدة بأنّ "متطرفين" خططوا لزرع متفجرات في السفارة الأميركية في كراكاس.

وقال رودريغيز في بيان "لقد حذّرنا حكومة الولايات المتحدة من تهديد خطير، إذ تعتزم قطاعات متطرفة من اليمين المحلي تنفيذ عملية عبر زرع متفجرات في السفارة الأميركية في فنزويلا، تحت اسم جهة أخرى" بهدف تحميلها المسؤولية.

وتتكرر الاتهامات التي توجهها الحكومة للمعارضة بتدبير مؤامرات فعلية أو مزعومة.

وقطعت كراكاس وواشنطن العلاقات الدبلوماسية العام 2019، ولا يوجد في السفارة الأميركية في كراكاس سوى عدد قليل من الموظفين.

وأضاف رودريغيز، وهو أيضا كبير المفاوضين الفنزويليين في المحادثات مع الولايات المتحدة، "لقد عززنا الإجراءات الأمنية حول هذه البعثة الدبلوماسية، التي تحترمها حكومتنا وتحميها... أبلغنا سفارة أوروبية بهذه الأحداث لإبلاغ الدبلوماسيين الأميركيين بخطورة هذه المعلومات".

زتنتشر شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع مفادها أن زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، المتوارية منذ الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو 2024، لجأت إلى السفارة.

ولم تكشف ماتشادو مكان وجودها لوكالة فرانس برس، ولم تؤكد أي جهة فنزويلية أو أميركية هذه الشائعات.

وأعلنت المعارضة فوزها في الانتخابات الرئاسية. ولم تعترف واشنطن ولا غالبية دول المجتمع الدولي بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو.

والجمعة، شنّت واشنطن، التي أعلنت نشر سفن عسكرية في البحر الكاريبي لمكافحة المخدرات، غارة جديدة على قارب قالت إنها تشتبه بأنه كان يُهرّب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وبذلك تكون الولايات المتحدة قد نفذت أربع ضربات استهدفت قوارب أو سفنا في المنطقة وأسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

AFP