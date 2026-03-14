ترامب: حققنا نتائج عظيمة ضد إيران ولن نبرم اتفاقاً بشروطها

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن إيران "مهزومة تماما وتريد إبرام اتفاق" لكنه لن يوافق عليه، وذلك بعد أسبوعين من بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "تكره وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة التحدث عن النتائج العظيمة التي حققها الجيش الأميركي ضد إيران التي هُزمت تماما وتريد إبرام اتفاق، لكنه لن يكون اتفاقا أوافق عليه!" من دون تقديم تفاصيل إضافية.

تأتي تصريحات ترامب بعدما قال إن واشنطن قصفت أهدافا عسكرية في جزيرة خرج، مركز النفط الإيراني، وإن البحرية الأميركية ستبدأ مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز "قريبا جدا".

لكن مع مواصلة الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، شنت طهران موجة جديدة من الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل ودول خليجية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع إنه ما زال من المستبعد إجراء محادثات وإن الهجمات الصاروخية لبلاده ستستمر طالما كان ذلك ضروريا.

وصرّح عراقجي لشبكة "بي بي إس نيوز" هذا الأسبوع "لا أعتقد أن التحدث مع الأميركيين سيكون على جدول أعمالنا بعد الآن".

مضيفا أن طهران مرّت "بتجربة مريرة جدا" خلال المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك، بينما عززت واشنطن حضورها العسكري بإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس تريبولي" من اليابان، إضافة إلى ثلاث سفن تحمل نحو 2500 من مشاة البحرية (المارينز).

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، توعد ترامب بضربات "أشد قوة" خلال الأسبوع المقبل، مقراً في الوقت ذاته بأن الرهان على "انتفاضة شعبية" فورية في طهران قد يتأخر.

وفي خطوة لزيادة الضغط السياسي، عرضت الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للحصول على معلومات بشأن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي ومسؤولين آخرين.

من جانبه، صرح وزير الدفاع بيت هيغسيث بأن مجتبى خامنئي "جريح ومشوه" على الأرجح، مستدلاً بعدم ظهوره الشخصي في خطابه الأول الذي تلي عبر التلفزيون الرسمي.