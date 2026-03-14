قطر تعترض صاروخين وتخلي عدداً من المناطق الرئيسية

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دولة قطر، اليوم السبت، أنها اعترضت صاروخين عقب دوي انفجارات في العاصمة الدوحة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية القطرية إخلاء عدد من المناطق الرئيسية فيما تواصل إيران ضرباتها على دول الخليج ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في منشورَين منفصلَين، اليوم السبت، "تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنها "تقوم بإخلاء عدد من المناطق المحددة كإجراء احترازي مؤقت، في إطار الحرص على السلامة العامة لحين زوال الخطر".

وفي حي مشيرب بوسط الدوحة، تلقى بعض السكان تنبيهات على هواتفهم تطلب منهم "إخلاء المنطقة فورا... والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

وانتشرت القوات الأمنية في الشوارع وطوقت بعض المناطق في مشيرب التي تستضيف مكتبا محليا لشركة غوغل وشركة المدفوعات الأميركية أميركان إكسبريس.

وفي لوسيل في شمال الدوحة، تمركزت الشرطة أيضا عند مدخل المقر القطري لشركة مايكروسوفت الأميركية للتكنولوجيا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن الجيش الإيراني الأربعاء أنه سيشن ضربات ضد مصالح اقتصادية أميركية وإسرائيلية في المنطقة، في حين أدرجت وكالة أنباء إيرانية شركات تكنولوجيا عملاقة كأهداف محتملة "للمستقبل".

وفي منطقة الغرافة في غرب الدوحة، قرب السفارة الأميركية، تلقى بعض السكان أيضا رسائل إخلاء.

وكانت السلطات أخلت المباني المحيطة بالبعثة الأميركية في الدوحة في 5 آذار/مارس بعدما استهدفت إيران سفارات أميركية في أنحاء المنطقة.