المفوضية العليا للانتخابات تجري غداً اختباراً للأجهزة الإلكترونية في 21 محطة اقتراع

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستجري يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 8 تشرين الأول 2025، اختباراً شاملاً للأجهزة الإلكترونية الانتخابية، بهدف التأكد من جاهزيتها قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويشمل الاختبار أجهزة تسريع النتائج، وأجهزة التحقق، وأجهزة الإرسال، إضافةً إلى اختبار الكاميرات الخاصة بالمراقبة داخل محطات الاقتراع، لضمان شفافية العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها التقنية.

وذكرت جمانة الغلاي، الناطق الإعلامي باسم المفوضية، أن عملية الاختبار ستجري في 21 محطة اقتراع موزعة على المكاتب الانتخابية في عموم العراق، على النحو الآتي:

محطة واحدة (VIP) في المكتب الوطني.

محطة واحدة للناخبين النازحين في المكتب الوطني.

3 محطات لناخبي التصويت الخاص في مكاتب الكرخ، أربيل، والبصرة.

16 محطة للتصويت العام في بقية مكاتب المحافظات الانتخابية.

ودعت المفوضية وسائل الإعلام الراغبة في تغطية عملية الاختبار إلى التواصل مع المكاتب الانتخابية المعنية لتنسيق إجراءات التغطية الميدانية، مؤكدة حرصها على توفير أعلى معايير الشفافية والدقة في جميع مراحل العملية الانتخابية.