مشروع مياه قوشتپه يوشك على الاكتمال

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال مدير عام المياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان إن مشروع مياه قوشتپه سيكتمل بنهاية هذا الشهر وسيوضع في خدمة المواطنين، وباكتماله ستنتهي مشكلة شحّ المياه في بلدة قوشتپه وحوالي 80 قرية في المنطقة.

أعلن المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، آري أحمد، اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025، في تصريح خاص لموقع كوردستان24، أن مشروع مياه قوشتپه يُنفَّذ بتكلفة تبلغ 222 مليار دينار، وسينتفع منه مركز بلدة قوشتپه ومدينة بيستانة ونحو 80 قرية حدودية، كما يضم المشروع ثلاثة خزانات كبيرة لتجميع المياه.

وأشار إلى أن 90% من أعمال المشروع قد أُنجزت حتى الآن، ومن المقرر أن يدخل الخدمة مع نهاية هذا الشهر.

وفي يوم الثلاثاء، الموافق 17 أيلول 2024، وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني حجر الأساس لمشروع مياه قوشتپه والمناطق المحيطة بها، وتحدث في كلمةٍ له عن أهمية المشروع للمنطقة، ودوره في إنعاش منسوب المياه الجوفية وتوفير مياه الشرب للسكان في المناطق الحدودية.

يُذكر أن مشروع مياه قوشتپه يمتلك القدرة على تنقية وتوفير 72 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً، وسيؤمّن احتياجات المنطقة من المياه لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 عاماً قادمة.