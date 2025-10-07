مسرور بارزاني للحكيم: تجربة "روناكي" نموذج لتوفير الكهرباء المستمر في العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم.

وتمحور الاجتماع حول أهمية حسم القضايا الخلافية العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. وفي هذا السياق، جرى تسليط الضوء على الاتفاق الثلاثي الأخير المتعلق باستئناف تصدير نفط الإقليم، والتأكيد المشترك على أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق نحو تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

كما تطرق الاجتماع إلى الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في قطاعات متنوعة، ولا سيّما مشروع (روناكي) لتجهيز المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة، بالإضافة إلى تفعيل النظام المصرفي، وفي مقدمته مشروع (حسابي). وأبدى رئيس الحكومة استعداد إقليم كوردستان لمساعدة الحكومة الاتحادية في مجال توفير الكهرباء من خلال الاستفادة من التجربة الناجحة لمشروع (روناكي) وإصلاح النظام المصرفي ورقمنة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

كما تناول الجانبان ملف الانتخابات النيابية المقبلة، وأعربا عن أملهما في أن تكون منطلقاً لمرحلة جديدة من التفاهم وحل المشاكل، وبما يضمن حماية حقوق المكونات كافة.