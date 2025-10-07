انتهاء اجتماع وفد الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية السورية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- انتهى في العاصمة السورية دمشق الاجتماع المغلق بين وفد الإدارة الذاتية الديمقراطية لغرب كوردستان (شمال وشرق سوريا) والحكومة الانتقالية السورية، والذي استمر لعدة ساعات، خُصصت لمناقشة سبل تنفيذ بنود اتفاقية 10 آذار الموقّعة بين الطرفين، إلى جانب بحث التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في البلاد، وفقاً لمصادر خاصة لكوردستان24.

وحضر الاجتماع عن جانب الإدارة الذاتية كل من مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، وروهلات عفرين قائدة وحدات حماية المرأة (YPJ)، فيما شارك عن الحكومة الانتقالية رئيسها أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وبحسب المصادر، ركز اللقاء على آليات تفعيل اتفاق 10 آذار والتنسيق في الملفات الأمنية والإدارية، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع بعد لقاء آخر عقد في السادس من تشرين الأول، جمع قيادات من قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، في إطار الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار وتعزيز التنسيق في شمال وشرق سوريا.