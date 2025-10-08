أربيل تشهد افتتاح عددٍ من المدارس النموذجية الجديدة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025، 29 مدرسة جديدة في العاصمة أربيل.

وتعد المدرسة واحدة من بين 25 مدرسة وأربع روضات تم بناؤها من قبل حكومة الإقليم، وتتكون من الصفوف من 1 إلى 9، و17 فصلًا، وأربع مختبرات، ومختبرين علميين، ومختبر حاسوب، ومختبر للابتكار، كما تحتوي على مطعم وحدائق ومساحات خضراء، وحوض سباحة، وقاعة موسيقى، وقاعة رسم، ومكتبة، وغرفة للشطرنج، وملعب كرة قدم. بنظام تدريسي باللغة الإنجليزية، حيث سيستفيد منها 553 طالبًا.

واتخذت الحكومة التاسعة لاقليم كوردستان خطوات إصلاحية مهمة في شتى الجوانب والمجالات, وكان للقطاع التربوي التعليمي حصة كبيرة من الاهتمام الحكومي, الذي ترجمته من خلال إنشاء المئات من المراكز التعليمية في مختلف مدن الإقليم إلى جانب العمل على تحديث وتطوير المناهج التعليمية لكل المراحل الدراسية وبما يتناسب مع التطورات العالمية.

واستنادا إلى تقارير رسمية، نفذت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإقليم خلال الأربعة أعوام الماضية عددا من المشاريع والانشطة التعليمية الاستراتيجية في هذا القطاع من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات والتغييرات, وتحسين جودة التعليم لكل المراحل الدراسية, وتوفير بيئة مريحة ومناسبة للطلبة والتلاميذ، فضلا عن مراجعة وتحديث المناهج التعليمية ورقمنتها.

أما في مجال التدريب التربوي، فقد تم تطوير استراتيجية خاصة لتدريب الكوادر والملاكات التدريسية.

إلى جانب ذلك, فإن عمليات تنقيح وتغيير كبيرة أجريت على المناهج الدراسية في إقليم كوردستان من قبل الحكومة التاسعة.

فضلا عن رقمنة جميع الشؤون المتعلقة بالقطاع التعليمي، مثل بيانات المعلمين والموظفين والطلاب والمستودعات والمعدات ومنصات التدريب، ومنصات التعليم الإلكتروني، ومنصات النفقات والإيرادات، فضلا عن التواقيع و الهوامش وديوان وزارة التربية, إضافة إلى تفاصيل أخرى.

وفيما يتعلّق بالجودة، فقد تم إنشاء مجلس الثقة بناءً على توجيه السيد رئيس الوزراء، إذ تتمثل المهمة الأساسية لهذا المجلس بوضع المعايير المناسبة لعملية التعليم في إقليم كوردستان، لحين القيام بتنظيم العملية بشكل كامل. علما أنه تم تصنيف المدارس في الإقليم إلى أربعة مستويات وفقًا لمشروع بناء القدرات الذي اشتمل على جملة معايير لتقييم المدارس والكوادر التعليمية، وقد قامت الوزارة باجراء التقييم الشامل لهذا العام لجميع المراكز التعليمية التابعة لها.