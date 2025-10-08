مسرور بارزاني يؤكد مواصلة حكومة إقليم كوردستان دعمها لتطوير التعليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025، مواصلة حكومة إقليم كوردستان دعمها لتطوير التعليم.

وجاء ذلك خلال افتتاحه واحدة من 25 مدرسة و4 رياض أطفال جدد في أربيل، حيث أعرب عن سروره من المستوى العالي للمدرسة من حيث البناء، ومستوى هيئة التدريس، مشيراً إلى أنه يبعث الأمل بتطوير التعليم ورفع مستوى الطلبة لبناء كوردستان أقوى".

وتعهد رئيس الحكومة بمواصلة دعم عملية التعليم في إقليم كوردستان، وتجديد وإعداد ما تبقى من مدارس، لتواكب التطور الذي يشهده إقليم كوردستان في قطاع التعليم.

وشكر رئيس الحكومة معلمي كوردستان على صمودهم، ومواصلتهم لواجبهم في بناء الأجيال، كما شكر الجهات التي أشرفت على بناء المدرسة، ودعا المستثمرين في إقليم كوردستان إلى المساهمة في بناء المدارس ورفع مستوى البنى التحتية لقطاع التعليم، متعهدا بمواصلة دعم الحكومة لكافة المبادرات التي تدفع بقطاع التعليم نحو الأمام.

وأدناه النص الكامل لكلمة رئيس الحكومة:

سعيد جدًا بتواجدي هنا اليوم لافتتاح هذه المدرسة، إلى جانب العديد من المدارس الأخرى التي ستصل إجمالاً إلى 29 مدرسة وروضة في جميع أنحاء كوردستان، لكن اليوم اخترناهذا المكان كمثال.

أقدم تهانيّ لطلابنا الأعزاء والمعلمين الكرام، وأهنئهم وأشكرهم على جهودهم، لصبرهم وصمودهم وللخدمة التي يقدمونها للجيل القادم.

ما رأيته اليوم كان فرحة عظيمة لرؤية مدرسة بُنيت بهذا المستوى الجميل والعالي.

آمل أن تكون هناك العديد من الأمثلة عن هذه المدرسة، وأن يتمكن مستثمرون آخرون، من مساعدة وزارة التعليم في بناء مدارس مماثلة في جميع أنحاء كوردستان.

لقد كان من دواعي سروري رؤية الطلاب سعداء جدًا، والمعلمون ومستواهم عالي جدًا ومع مثل هذه الأخلاقيات العالية، أنا الآن واثق جدًا أن مستقبل بلدنا في أيدٍ أمينة. لدى هؤلاء الطلاب المتميزين آمال كبيرة في التمكن من تحقيق إنجازات أكبر بكثير لنفسهم ولبلدهم.

أود أن أشكر وزارة التعليم على جهودها ومثابرتها في رفع مستوى التربية والتعلم في جميع أنحاء كوردستان. إذا سألنا عن عدد المدارس في إقليم كوردستان التي وصلت لهذا المستوى. "من الواضح أن عددًا من مدارسنا بحاجة إلى الترميم وبناء مدارس جديدة، ولكن في فترة زمنية قصيرة تمكنا من رفع مستوى المدارس بطريقة جيدة ، ليس فقط في المباني والمدارس، ولكن أيضًا في النظام التعليمي والتعليم من خلال الرقمنة والتعليم الإلكتروني، وقد كان لهذا تأثير هائل وسنستمر في دعم الوزارة لتطوير قطاع التعليم.

وتعد المدرسة واحدة من بين 25 مدرسة وأربع روضات تم بناؤها من قبل حكومة الإقليم، وتتكون من الصفوف من 1 إلى 9، و17 فصلًا، وأربع مختبرات، ومختبرين علميين، ومختبر حاسوب، ومختبر للابتكار، كما تحتوي على مطعم وحدائق ومساحات خضراء، وحوض سباحة، وقاعة موسيقى، وقاعة رسم، ومكتبة، وغرفة للشطرنج، وملعب كرة قدم. بنظام تدريسي باللغة الإنجليزية، حيث سيستفيد منها 553 طالبًا.

واتخذت الحكومة التاسعة لاقليم كوردستان خطوات إصلاحية مهمة في شتى الجوانب والمجالات, وكان للقطاع التربوي التعليمي حصة كبيرة من الاهتمام الحكومي, الذي ترجمته من خلال إنشاء المئات من المراكز التعليمية في مختلف مدن الإقليم إلى جانب العمل على تحديث وتطوير المناهج التعليمية لكل المراحل الدراسية وبما يتناسب مع التطورات العالمية.

واستنادا إلى تقارير رسمية، نفذت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإقليم خلال الأربعة أعوام الماضية عددا من المشاريع والانشطة التعليمية الاستراتيجية في هذا القطاع من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات والتغييرات, وتحسين جودة التعليم لكل المراحل الدراسية, وتوفير بيئة مريحة ومناسبة للطلبة والتلاميذ، فضلا عن مراجعة وتحديث المناهج التعليمية ورقمنتها.

أما في مجال التدريب التربوي، فقد تم تطوير استراتيجية خاصة لتدريب الكوادر والملاكات التدريسية.

إلى جانب ذلك, فإن عمليات تنقيح وتغيير كبيرة أجريت على المناهج الدراسية في إقليم كوردستان من قبل الحكومة التاسعة.

فضلا عن رقمنة جميع الشؤون المتعلقة بالقطاع التعليمي، مثل بيانات المعلمين والموظفين والطلاب والمستودعات والمعدات ومنصات التدريب، ومنصات التعليم الإلكتروني، ومنصات النفقات والإيرادات، فضلا عن التواقيع و الهوامش وديوان وزارة التربية, إضافة إلى تفاصيل أخرى.

وفيما يتعلّق بالجودة، فقد تم إنشاء مجلس الثقة بناءً على توجيه السيد رئيس الوزراء، إذ تتمثل المهمة الأساسية لهذا المجلس بوضع المعايير المناسبة لعملية التعليم في إقليم كوردستان، لحين القيام بتنظيم العملية بشكل كامل. علما أنه تم تصنيف المدارس في الإقليم إلى أربعة مستويات وفقًا لمشروع بناء القدرات الذي اشتمل على جملة معايير لتقييم المدارس والكوادر التعليمية، وقد قامت الوزارة باجراء التقييم الشامل لهذا العام لجميع المراكز التعليمية التابعة لها.