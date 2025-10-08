رئيس إقليم كوردستان يستقبل رئيس ائتلاف النصر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وبحث الجانبان، الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، والحوار لحل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد، وانتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة.

وأكدا على أهمية حماية الأمن والاستقرار السياسي للبلاد، وحل الخلافات بين أربيل وبغداد عبر الحوار، ووتبادلا الرأي حول مستقبل العملية السياسية وانتخابات مجلس النواب، والحضور القوي للأطراف السياسية، والمكونات العراقية.