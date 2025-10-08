اعتقال الصحفي ميناس سهيل في مطار بغداد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اعتقلت القوات الامنية العراقية في مطار بغداد الدولي الصحفي ميناس سهيل، خلال تواجده في المطار للسفر الى السعودية لتغطية نشاطات المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم.

وقال الصحفي ميناس في مقطع صوتي نشره اليوم الاربعاء 8 أكتوبر 2025، "خلال تواجدي في مطار بغداد الدولي للسفر الى المملكة العربية السعودية، لتغطية نشاطات المنتخب الوطني العراقي، وتم ايقافي في المطار وابلغوني ان هناك مذكرة بحقك".

وأضاف، "توقعت ان تكون المذكرة مذكرة نشر، لانني صحفي، وامتهن الصحافة منذ عشرين عاما، لكنهم ابلغوني انها مذكرة حكم، ومحكوم عليك لانك نائب ضابط في الجيش العراقي، وتنتمي الى وحدة عسكرية في كربلاء، والوحدة العسكرية شكلت محكمة عسكرية حكمت عليك بالسجن المشدد لمدة 6 أشهر وغرامة 100.000 دينار، والجريمة هي اصطحاب هوية عسكرية، وتم فسخ عقدك مع الجيش العراقي".

وتابع قائلاً، "ان الغريب في الامر ان الاسم الثلاثي المذكور في المذكرة مطابق لاسمي وحتى اسم والدتي مطابق ايضا، وانا في حالة ذهول بشأن هذه المذكرة".

وأنهى المقطع الصوتي الذي نشره متسائلاً، "هل انا ميناس الاعلامي ام ميناس النائب ضابط في الجيش العراقي".